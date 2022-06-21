Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:49

Бакаев рассказал, будет ли праздновать голы в ворота «Спартака»

Бакаев заявил, что не будет праздновать голы в ворота «Спартака»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, будет ли праздновать голы в ворота «Спартака»

«Буду ли праздновать гол, если забью «Спартаку»? Не буду», — приводит слова Бакаева «Чемпионат».

15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Бакаевым. Соглашение с полузащитником подписано по схеме «3+1».

25-летний футболист — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 он забил три гола и сделал восемь результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Московский клуб не стал продлевать контракт с футболистом и 1 июня объявил об уходе игрока из команды.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4732039-zelimhan-bakaev-otvetil-budet-li-prazdnovat-goly-v-vorota-spartaka.html
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
«Челси» увольняет секси-помощницу Абрамовича. Кто такая Марина Грановская, на которой держался весь клуб
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Главный врач «Спартака»: «Основной результат команды изменится — больше побед и меньше травматизма»
«После финала Кубка спросил Ваноли: «Надеюсь, мы не прощаемся?» Интервью Наиля Умярова
Умяров — об уходе Ваноли: «Он ответил, что это не сто процентов его решение. Я его понимаю»
Червиченко: «Ларссона должны были продать тогда, когда на него был спрос, чтобы сегодня голова не болела»
Главный врач «Спартака» рассказал о состоянии игроков перед сборами
Гайч: «Я сосредоточен на работе на все сто процентов, настраиваюсь отдавать себя полностью на каждом занятии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гайч: «Я сосредоточен на работе на все сто процентов, настраиваюсь отдавать себя полностью на каждом занятии»

Червиченко: «Ларссона должны были продать тогда, когда на него был спрос, чтобы сегодня голова не болела»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости