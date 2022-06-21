Бакаев заявил, что не будет праздновать голы в ворота «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, будет ли праздновать голы в ворота «Спартака»

«Буду ли праздновать гол, если забью «Спартаку»? Не буду», — приводит слова Бакаева «Чемпионат».

15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Бакаевым. Соглашение с полузащитником подписано по схеме «3+1».

25-летний футболист — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 он забил три гола и сделал восемь результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Московский клуб не стал продлевать контракт с футболистом и 1 июня объявил об уходе игрока из команды.