Джордан Ларссон: «Диалога со «Спартаком» нет никакого»

Джордан Ларссон не хочет возвращаться в «Спартак» из Швеции

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, выступающий за шведский АИК на правах аренды, рассказал о своем будущем.

«Пока нет никакой определенности. Ходят слухи, но я ничего не знаю.

Я читаю, что пишут в прессе о новом постановлении ФИФА. Было бы неплохо, если это случится. Иначе мне придется вернуться в Россию через 10 дней. Такие условия моего контракта.

Я давно говорю, что приоритет для меня — это зарубежные клубы, но, если будет такая возможность, обязательно рассмотрю вариант продолжения карьеры в АИКе.

Диалога со «Спартаком» нет никакого. Я читал, что они говорили про моё возвращение 1 июля, но в данный момент ни я, ни мой агент с ними не связывались", — приводит слова Ларссона Sportbladet.

В начале апреля 2022 года футболист приостановил карьеру и перешел на правах аренды в АИК. «Спартак» купил Ларссона в 2019 году.

В нынешнем сезоне 24-летний Джордан Ларссон провел за АИК 10 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.