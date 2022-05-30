Алексей Стукалов уходит с поста главного тренера «Уфы»

«Уфа» и Алексей Стукалов по обоюдному согласию расторгли контракт, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы благодарим Алексея Борисовича за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшем!» — передает пресс-служба команды.