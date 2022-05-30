Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос «СЭ» о возможном переносе начала сезона-2022/23 РПЛ.

— Есть информация, что старт нового сезона будет перенесен из-за введения Fan ID. Это возможно?

— В данном случае мы будем руководствоваться пожеланиями клубов, — сказал Дюков «СЭ».

Закон о Fan ID принят 30 декабря 2021 года. Он вступит в силу 1 июня 2022 года.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Ранее она применялась на Кубке конфедерации 2017 года, на чемпионате мира-2018, а также на российских матчах чемпионата Европы в 2021 году.