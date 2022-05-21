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Сегодня, 16:41

Александр Медведев прибыл на матч «Динамо» — «Сочи». Он отказался отвечать на вопросы журналистов

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прибыл на матч заключительного тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи». Игра пройдет в Москве сегодня, 21 мая.

Медведев не стал отвечать на вопросы журналистов.

Матч «Динамо» — «Сочи» начнется в 17.00 мск.

После 29 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» с 53 баллами располагается на третьей позиции.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 2
1-й тайм

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 1
Спартак 1
1-й тайм

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

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34%

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ТБ 2.5

20%

1.43

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13%

2.17
ФК Динамо (Москва)
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5
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Динамо

 12
П
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Зенит

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Краснодар

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 23 1 4
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 15 1 0
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