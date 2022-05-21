Александр Медведев прибыл на матч «Динамо» — «Сочи». Он отказался отвечать на вопросы журналистов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прибыл на матч заключительного тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи». Игра пройдет в Москве сегодня, 21 мая.

Медведев не стал отвечать на вопросы журналистов.

Матч «Динамо» — «Сочи» начнется в 17.00 мск.

После 29 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» с 53 баллами располагается на третьей позиции.