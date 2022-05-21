Умяров заявил, что «Спартак» пока не думает о финальном матче с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о настрое команды перед матчем заключительного тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Он заявил, что о финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» команда пока не думает.

— Какая атмосфера в команде перед главным матчем в «Лужниках»?

— Пока не думаем о финале. Команда настроена на матч с «Химками».

—Не думаете пока о матче с «Динамо»?

— Сейчас выиграем «Химки» и будем думать о «Динамо».

— Если «Спартак» выиграет «Динамо», можно говорить, что сезон в столетие спасен?

— Посмотрим. Давайте после игры будем обсуждать.

В сезоне-2021/22 21-летний Умяров принял участие в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах и забил один мяч.