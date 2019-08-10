Александр Медведев: "Кокорин заявил, что хочет играть в "Зените" до конца карьеры? Сейчас это называется "толочь воду в ступе"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал "СЭ" слова нападающего команды Александра Кокорина, который признался, что готов остаться в питерском клубе до конца карьеры и играть за него бесплатно.

Сегодня на территории исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области состоялся товарищеский матч между командой заключенных "Золотой лев" и белгородским "Салютом", выступающим в ПФЛ. Команда Кокорина и Мамаева одержала победу со счетом 4:2. Павел стал автором хет-трика.

– Почему кто-то должен быть против матча в колонии? – удивился Медведев. – Занятие футболом в свободное время допускается для всех, кто любит и хочет этим заниматься.

– "Зенит" поддержал инициативу?

– У нас никто не спрашивал. Считаю, что их трудовая деятельность не связана с основной профессией ребят, а тут хоть сыграли в футбол. Даже если условно-досрочного освобождения не будет, выйдя в декабре оба футболиста, при условии упорной работы, смогут вернуться на свой уровень.

– Кокорин заявил, что готов играть в "Зените" до конца карьеры бесплатно. Поддерживаете его настрой?

– Если Саша сделал такое заявление, значит, он хочет играть в "Зените". Я же говорил, что мы вопрос его дальнейшей карьеры в команде будем рассматривать, когда он отбудет свой срок или выйдет досрочно. Сейчас это все "толочь воду в ступе" называется. Он выйдет на свободу с чистой совестью. Если мы исходим из того, что наказание соответствует проступку, то, отбыв ее, получается, свое наказание он понес. А дальше начинаются спортивные вопросы.

– Он очень благодарен клубу за поддержку. У вас не было сомнений, что его нужно поддерживать?

– Мы очень внимательно отнеслись к ситуации, у него была тяжелейшая травма. Как только получили разрешение, направили зенитовских врачей, провели консультацию, дали ему рекомендации. А, что команда очень переживала эту историю, отправляла в различных формах слова поддержки, это всем хорошо известно. (Арман Мкртчян)