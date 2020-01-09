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Александр Дюков: «Кошшои сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции судейства»

16:55
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал последние назначения в департаменты судейства и инспектирования. Ранее стало известно, что департамент судейства возглавит Виктор Кошшои, департамент инспектирования — Сергей Фурса.

— РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы, — цитирует официальный сайт РФС Дюкова. — Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Сергей Фурса — опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы.

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/211234

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