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Александр Беленов: «Нам нужны футболисты хорошего уровня. Одной молодежью тяжело играть»

16:03
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Голкипер «Уфы» Александр Беленов после матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1) посетовал на кадровые проблемы команды.

— ЦСКА забил голы, а мы — нет. Поэтому и проиграли, — сказал Беленов в эфире «Матч Премьер». — В атаке не получилось создать проблемы сопернику. Мы знали, как они быстро развивают атаки. Но все равно дали им это делать.

Можно посмотреть, кто у нас ушел, а кто пришел. Нам нужны футболисты хорошего уровня. Одной молодежью тяжело играть. Ждем усиления. Надеемся, что руководство республики нас не бросит.

Уфа — ЦСКА

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