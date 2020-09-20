Александр Беленов: «Нам нужны футболисты хорошего уровня. Одной молодежью тяжело играть»
16:03
Голкипер «Уфы» Александр Беленов после матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1) посетовал на кадровые проблемы команды.
— ЦСКА забил голы, а мы — нет. Поэтому и проиграли, — сказал Беленов в эфире «Матч Премьер». — В атаке не получилось создать проблемы сопернику. Мы знали, как они быстро развивают атаки. Но все равно дали им это делать.
Можно посмотреть, кто у нас ушел, а кто пришел. Нам нужны футболисты хорошего уровня. Одной молодежью тяжело играть. Ждем усиления. Надеемся, что руководство республики нас не бросит.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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