Алекс Крал: «Все будет кучеряво! Вперед, «Спартак»! Видео

«Спартак» на своем канале в Youtube опубликовал видео, посвященное новичку команды, полузащитнику Алексу Кралу. Ранее он выступал за «Славию».

— Все будет кучеряво! Вперед, «Спартак»!, — сказал Крал, который славится своими кучерявыми волосами.

21-летний игрок провел за «Славию» в текущем сезоне 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. Ранее была информация, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

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