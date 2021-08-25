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Алана Мамаева о Павле: «Дзюба на его фоне просто померкнет»

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Павел и Алана Мамаевы. Фото Instagram
Павел и Алана Мамаевы. Фото Instagram
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Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировала интервью футболиста Нобелю Арустамяну на «Матч ТВ».

«Я готова пройти детектор лжи в любой передаче и рассказать, как на самом деле все было, если Павел очень хочет эту тему обсудить, — сказала Мамаева на видео, опубликованном в stories Instagram. — Я вам скажу честно: я не думала, что Паша будет такого плохого мнения обо мне и решит, что я буду обсуждать какие-то его личные желания и его личную интимную жизнь со всей страной. Но раз он уже делает такие заявления, что я посылаю водителей, чтобы его опорочить, то я вам могу сказать, что Дзюба на его фоне просто померкнет».

Ранее Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ» из-за выхода этого интервью в эфир.

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Евгений Петров все материалы автора

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