Алана Мамаева о Павле: «Дзюба на его фоне просто померкнет»

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировала интервью футболиста Нобелю Арустамяну на «Матч ТВ».

«Я готова пройти детектор лжи в любой передаче и рассказать, как на самом деле все было, если Павел очень хочет эту тему обсудить, — сказала Мамаева на видео, опубликованном в stories Instagram. — Я вам скажу честно: я не думала, что Паша будет такого плохого мнения обо мне и решит, что я буду обсуждать какие-то его личные желания и его личную интимную жизнь со всей страной. Но раз он уже делает такие заявления, что я посылаю водителей, чтобы его опорочить, то я вам могу сказать, что Дзюба на его фоне просто померкнет».

Ранее Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ» из-за выхода этого интервью в эфир.