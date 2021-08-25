Бывшая жена Павла Мамаева прокомментировала скандальное интервью футболиста Нобелю Арустамяну

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировал интервью футболиста Нобелю Арустамяну на «Матч ТВ».

«Посмотрев интервью Мамаева, мой адвокат мне позвонил и сказал, что главное, чтобы в суде Павел не забыл о том, что: хочет, чтобы дети жили с мамой, готов оформить на детей квартиру, которую мы делали для совместного проживания с детьми, вовремя платил алименты, которые назначит справедливый суд, и не пытался ополовинить или отнять у меня квартиру и машины...», — цитирует Мамаеву Telegram-канал «Закулисье спорта».

Ранее Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ» из-за выхода этого интервью в эфир.