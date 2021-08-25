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Бывшая жена Павла Мамаева прокомментировала скандальное интервью футболиста Нобелю Арустамяну

00:16
Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировал интервью футболиста Нобелю Арустамяну на «Матч ТВ».

«Посмотрев интервью Мамаева, мой адвокат мне позвонил и сказал, что главное, чтобы в суде Павел не забыл о том, что: хочет, чтобы дети жили с мамой, готов оформить на детей квартиру, которую мы делали для совместного проживания с детьми, вовремя платил алименты, которые назначит справедливый суд, и не пытался ополовинить или отнять у меня квартиру и машины...», — цитирует Мамаеву Telegram-канал «Закулисье спорта».

Ранее Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ» из-за выхода этого интервью в эфир.

Дополнительная информация:

https://t.me/sports_backstage/1758

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Евгений Петров все материалы автора

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