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«Ахмат» — «Урал»: видеотрансляция матча чемпионата России

15:00
«Ахмат» примет «Урал» в матче 9-го тура РПЛ. Фото ФК «Урал»
«Ахмат» примет «Урал» в матче 9-го тура РПЛ. Фото ФК «Урал»
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В воскресенье, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команда из Екатеринбурга один раз обыграла соперника, второй матч завершился вничью. В последний раз «Ахмат» побеждал в противостоянии в апреле 2017 года.

Следить за матчем «Ахмат» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Урал»

Ахмат — Урал

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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