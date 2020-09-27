В воскресенье, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команда из Екатеринбурга один раз обыграла соперника, второй матч завершился вничью. В последний раз «Ахмат» побеждал в противостоянии в апреле 2017 года.

Следить за матчем «Ахмат» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Урал»