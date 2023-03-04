«Ахмат» — «Оренбург»: форвард оренбуржцев Воробьев отыграл один гол в конце первого тайма

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев сократил отставание своей команды в матче 18-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:2.

Форвард забил на 45+7-й минуте первого тайма после прострела в штрафную грозненцев. За 5 минут до этого «Оренбург» остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник Михаил Сиваков.

Воробьев забил третий гол в нынешнем розыгрыше РПЛ.