«Ахмат» — «Оренбург»: форвард оренбуржцев Воробьев отыграл один гол в конце первого тайма
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев сократил отставание своей команды в матче 18-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:2.
Форвард забил на 45+7-й минуте первого тайма после прострела в штрафную грозненцев. За 5 минут до этого «Оренбург» остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник Михаил Сиваков.
Воробьев забил третий гол в нынешнем розыгрыше РПЛ.
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|4.03
|16:30
|
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|4.03
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|
Ахмат – Оренбург
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|
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