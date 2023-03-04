Иванов отреагировал на ничью в матче «Урала» против «Спартака»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал для «СЭ» ничью в матче 18-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2).

«Мы довольны результатом. Да, допустили ошибки, которых не должно было быть. Игра была равна, играли одинаково. Считаю, абсолютно справедливый итог матча. На последней минуте могли выиграть. Но получилось так, как получилось. У «Спартака» тоже были моменты. Итог матча справедливый», — сказал Иванов «СЭ».

После 18-го тура «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.