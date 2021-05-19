ЦСКА обыграл «Ахмат» и лидирует в молодежном первенстве России

В матче 26-го тура молодежного первенства России ЦСКА выиграл у «Ахмата» (3:0). Команда набрала 64 очка и лидирует в чемпионской группе.

«Зенит» одержал победу в матче с «Сочи» (1:0). Сине-бело-голубые набрали 59 очков и занимают третье место.

Молодежное первенство России

26-й тур

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 0:3 (0:0)

19 мая. Грозный. Стадион им. Билимханова.

«Сочи — мол.» (Сочи) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1)

Гол: Ким, 15.

19 мая. Сочи. Стадион «Центральный им. Метревели»