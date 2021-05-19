ЦСКА обыграл «Ахмат» и лидирует в молодежном первенстве России
18:33
В матче 26-го тура молодежного первенства России ЦСКА выиграл у «Ахмата» (3:0). Команда набрала 64 очка и лидирует в чемпионской группе.
«Зенит» одержал победу в матче с «Сочи» (1:0). Сине-бело-голубые набрали 59 очков и занимают третье место.
Молодежное первенство России
26-й тур
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 0:3 (0:0)
19 мая. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1)
Гол: Ким, 15.
19 мая. Сочи. Стадион «Центральный им. Метревели»
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