Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Кадровые проблемы не возникнут, у большинства игроков есть желание остаться»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал «СЭ» о формировании кадровой стратегии команды на ближайшее время.

«Как будем решать ситуацию с контрактами? Мы определимся с игроками, с которыми мы хотим пролонгировать договоренности. Также мы решим, с кем расстаемся. Все просто. У большинства игроков нашей команды есть желание остаться у нас. Мы профессиональный клуб, с профессиональным руководством и сотрудниками. Подобные вопросы просто не могут возникнуть», — сказал Измайлов «СЭ».

Измайлов также сказал, что «Нижний Новгород» продолжает обсуждать кандидатуру нового главного тренера.

«Сперва нам нужно определиться с главным тренером. После этого уже будут установлены сроки проведения сборов. В ближайшее время определимся. Все будет хорошо! Остановились на какой-то кандидатуре? Если бы уже выбрали тренера, то объявили бы об этом. Обсуждение продолжается», — добавил Измайлов.

У «Нижнего Новгорода» действующий контракт есть только с 3 футболистами: Николай Сысуев (вратарь), Никита Каккоев (защитник) и Мухаммад Султонов (крайний нападающий). У остальных игроков контрактное соглашение заканчивается в ближайшее дни.

В следующем сезоне «Нижний Новгород» выступит в Тинькофф РПЛ.

(Артем Бухаев)