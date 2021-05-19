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Барриос вызван в сборную Колумбии на отборочные матчи ЧМ-2022

18:25
Вильмар Барриос. Фото Анна Мейер., ФК «Зенит»
Вильмар Барриос. Фото Анна Мейер., ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии на июньские отборочные матчи ЧМ-2022, сообщает официальный сайт российского клуба.

Сборная Колумбии проведет две отборочных встречи ЧМ-2022 против Перу (Лима, 4 июня) и Аргентины (Барранкилья, 9 июня).

После четырех туров колумбийцы с четырьмя очками занимают седьмую строчку в южноамериканской группе отбора на катарский чемпионат мира.

27-летний Вильмар Барриос сыграл за национальную сборную 33 матча.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-05-19-vilmar-barrios-vyzvan-v-sbornuyu-kolumbii-na-iyunskie-otborochnye-matchi-chm-2022.htm

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