Барриос вызван в сборную Колумбии на отборочные матчи ЧМ-2022
18:25
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии на июньские отборочные матчи ЧМ-2022, сообщает официальный сайт российского клуба.
Сборная Колумбии проведет две отборочных встречи ЧМ-2022 против Перу (Лима, 4 июня) и Аргентины (Барранкилья, 9 июня).
После четырех туров колумбийцы с четырьмя очками занимают седьмую строчку в южноамериканской группе отбора на катарский чемпионат мира.
27-летний Вильмар Барриос сыграл за национальную сборную 33 матча.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-05-19-vilmar-barrios-vyzvan-v-sbornuyu-kolumbii-na-iyunskie-otborochnye-matchi-chm-2022.htm
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