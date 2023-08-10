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Сегодня, 16:24

Агент Тикнизяна рассказал о ситуации с возможным переходом игрока в «Вердер»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Интерес «Вердера» есть. Все остальное сказал спортивный директор «Локомотива». Мне добавить больше нечего. Желание Тикнизяна? Наир готовится к матчу предстоящего тура», — сказал Клюев «СЭ».

5 августа Tuttomercatoweb сообщало, что немецкая команда предложила за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро. Московский клуб намерен выручить с продажи армянского защитника не менее 5 миллионов евро.

Позднее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал «СЭ», что «Вердер» сделал второе предложение клубу меньше 4 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Вердер
ФК Локомотив (Москва)
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