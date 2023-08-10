Дуглас Сантос провел 150-й матч за «Зенит»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос провел юбилейный матч в составе питерского клуба. Игра против «Крыльев Советов» в Кубке России (1:0) стала для игрока 150-й, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В «Зените» Сантос играет с 2019 года. В 150 матчах бразилец забил 4 гола и отдал 38 результативных передач.

Вместе с командой защитник стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.