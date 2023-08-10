В пятницу, 11 августа, «Урал» на своем поле примет «Спартак» в рамках 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 18:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч Премер» Эфир стартует в 17:55. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

В первых трех турах «Спартак» одержал три победы, набрал 9 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Урал» имеет в своем активе 7 очков. Команда из Екатеринбурга победила в двух матчах РПЛ и одну игру завершила вничью.

Последняя очная встреча команд прошла в рамках Кубка России. Тогда победу со счетом 2:1 одержал «Урал».

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