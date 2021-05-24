Агент Сен Жюста рассказал об интересе четырех российских клубов к игроку

Зухаир Эссикаль, агент защитника «Майнца» Джерри Сен Жюста прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к его клиенту.

Ранее, 24 мая, об этом сообщало издание Bild.

«Могу сказать, что проявляется интерес к Джерри со стороны четырех крупнейших российских клубов», — сказал Эссикаль «СЭ».

В этом сезоне 24-летний центральный защитник провел в бундеслиге 32 матча и сделал 1 голевую передачу. До этого он играл за «Херенвен» и «Фейеноорд».

(Данил Алешин)