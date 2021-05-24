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Агент Сен Жюста рассказал об интересе четырех российских клубов к игроку

17:35
Джерри Сен Жюст. Фото Instagram
Джерри Сен Жюст. Фото Instagram
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Зухаир Эссикаль, агент защитника «Майнца» Джерри Сен Жюста прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к его клиенту.

Ранее, 24 мая, об этом сообщало издание Bild.

«Могу сказать, что проявляется интерес к Джерри со стороны четырех крупнейших российских клубов», — сказал Эссикаль «СЭ».

В этом сезоне 24-летний центральный защитник провел в бундеслиге 32 матча и сделал 1 голевую передачу. До этого он играл за «Херенвен» и «Фейеноорд».

(Данил Алешин)

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