Агент Сен Жюста рассказал об интересе четырех российских клубов к игроку
17:35
Зухаир Эссикаль, агент защитника «Майнца» Джерри Сен Жюста прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к его клиенту.
Ранее, 24 мая, об этом сообщало издание Bild.
«Могу сказать, что проявляется интерес к Джерри со стороны четырех крупнейших российских клубов», — сказал Эссикаль «СЭ».
В этом сезоне 24-летний центральный защитник провел в бундеслиге 32 матча и сделал 1 голевую передачу. До этого он играл за «Херенвен» и «Фейеноорд».
(Данил Алешин)
Читайте также
2
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю