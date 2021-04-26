Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, рассказал о будущем динамовского футболиста. Соглашение 33-летнего игрока из Буркина-Фасо с бело-голубыми заканчивается летом 2021 года.

«У «Динамо» сейчас курс на молодых, а на позиции Шарля — Фомин и Моро. Шарль свое дело сделал, в прошлом сезоне они попали в еврокубки. Так понимаю, что «Динамо» готовится бороться к своему столетию за чемпионство. Возможно, на столетие «Динамо» Шарль приедет как гость, — сказал Селюк «СЭ».

Селюк также рассказал, в какой стране, возможно, продолжит карьеру Каборе.

«Шарль — хороший футболист, другое дело, что ему сейчас 33 года. Но мы можем посмотреть на «Локомотив» — там много тех, кому за 30. Думаю, будут какие-то предложения, все-таки 9 лет уже в России играет. Может где-нибудь доиграет так: в Турции, во Франции. Конкретики нет. Из-за коронавируса никто не знает, пустят ли зрителей на стадионы. Все-таки с ними деньги у клуба одни, без них — другие», — добавил Селюк.

В нынешнем сезоне Каборе принял участие в 18 официальных матчах за «Динамо», в которых не отличился результативными действиями. Хавбек выступает за москвичей с 2019 года.

(Екатерина Звенигородская)