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В комитете по этике РФС рассказали, поступало ли обращение по поводу твитов «Спартака»

16:46
РФС. Фото Александр Федоров, «СЭ»
РФС. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал «СЭ», обращался ли к ним ЦСКА по поводу твитов «Спартака».

«Принцип такой: сначала ЦСКА обращается к руководству РФС, которое делает обращение в комитет по этике, тогда комитет уже рассматривает то или иное происшествие в отечественном футболе. От руководства РФС такого запроса в комитет пока не поступало», — сказал Андреев «СЭ».

Напомним, после матча красно-белые написали в Twitter: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику или башкирский мед так в голову ударил?» — ответил ЦСКА в Twitter.

Кроме того, было опубликовано фото перформанса болельщиков перед матчем. Фанаты на большом полотне изобразили главного тренера Доменико Тедеско в образе охотника, который убивает лошадей. «Идеальное описание матча», — написали в Twitter «Спартака».

(Екатерина Звенигородская)

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