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РФС ужесточит медицинский регламент из-за смертей футболистов

17:34
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Медицинский департамент Российского футбольного союза (РФС) разрабатывает изменения в регламент организации, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, РФС намерен ужесточить процедуру углубленного медицинского обследования (УМО) в клубах. Планируется детально расписать возможные места и процесс прохождения УМО.

В первую очередь это будет касаться клубов ФНЛ и ПФЛ, где футболисты могут обследоваться недостаточно хорошо и в неквалифицированных клиниках.

4 апреля 18-летний футболист молодежной команды «Знамени Труда» Никита Сидоров скончался во время матча из-за аневризмы сосудов мозга. В 2020 году 22-летний защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов умер от остановки сердца во время пробежки.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/posle-smertej-futbolistov-v-meditsinskij-reglament-rfs-budut-vneseny-izmeneniya/

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