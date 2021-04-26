РФС ужесточит медицинский регламент из-за смертей футболистов

Медицинский департамент Российского футбольного союза (РФС) разрабатывает изменения в регламент организации, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, РФС намерен ужесточить процедуру углубленного медицинского обследования (УМО) в клубах. Планируется детально расписать возможные места и процесс прохождения УМО.

В первую очередь это будет касаться клубов ФНЛ и ПФЛ, где футболисты могут обследоваться недостаточно хорошо и в неквалифицированных клиниках.

4 апреля 18-летний футболист молодежной команды «Знамени Труда» Никита Сидоров скончался во время матча из-за аневризмы сосудов мозга. В 2020 году 22-летний защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов умер от остановки сердца во время пробежки.