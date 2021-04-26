РФС ужесточит медицинский регламент из-за смертей футболистов
Медицинский департамент Российского футбольного союза (РФС) разрабатывает изменения в регламент организации, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, РФС намерен ужесточить процедуру углубленного медицинского обследования (УМО) в клубах. Планируется детально расписать возможные места и процесс прохождения УМО.
В первую очередь это будет касаться клубов ФНЛ и ПФЛ, где футболисты могут обследоваться недостаточно хорошо и в неквалифицированных клиниках.
4 апреля 18-летний футболист молодежной команды «Знамени Труда» Никита Сидоров скончался во время матча из-за аневризмы сосудов мозга. В 2020 году 22-летний защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов умер от остановки сердца во время пробежки.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/posle-smertej-futbolistov-v-meditsinskij-reglament-rfs-budut-vneseny-izmeneniya/
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