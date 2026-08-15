Новый успех Мельниковой. Ангелина выиграла еще три медали на ЧЕ по гимнастике — золото и две бронзы

Оформила вторую победу на турнире в Хорватии.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова вновь триумфально выступила на чемпионате Европы-2026 в Загребе. После победы в личном многоборье 26-летняя спортсменка завоевала еще три награды: золото в опорном прыжке и две бронзы — в вольных упражнениях и на бревне.

Загреб (Хорватия)

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Женщины. Опорный прыжок

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,166 балла

2. Карина Шенмайер (Германия) — 14,066

3. Лиза Вален (Бельгия) — 13,983



Женщины. Брусья

1. Хелен Кеврик (Германия) — 14,500 балла

2. Элиза Иорио (Италия) — 14,333

3. Джулия Перотти (Италия) — 14,233



Женщины. Упражнения на бревне

1. Елена Колас (Франция) — 13,933 балла

2. Манила Эспозито (Италия) — 13,833

3. Ангелина Мельникова (Россия) — 13,700



Женщины. Вольные упражнения

1. Манила Эспозито (Италия) — 13,700 балла

2. Елена Колас (Франция) — 13,633

3. Ангелина Мельникова (Россия) — 13,566

«Она сильнее всех и доказывает это»

Теперь Мельникова — шестикратная чемпионка Европы. Россиянка порадовала болельщиков золотом уже в открывающей финал дисциплине — опорном прыжке. Она первой вышла на помост и сразу показала результат, который остался недосягаемым для остальных участниц.

Ангелина получила от судей 14,166 балла. Серебряную медаль завоевала немка Карина Шенмайер, уступившая Мельниковой всего 0,1 балла. Бронза досталась бельгийке Лизе Вален с результатом 13,983. Еще одна российская гимнастка Анна Калмыкова набрала 13,849 балла и стала пятой.

«Можно только поздравить Ангелину со второй золотой медалью. Мельникова — умница! Она сильнее всех и доказывает это на деле», — сказала «СЭ» заслуженный тренер СССР и РФ по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

На соревнованиях в Хорватии наши спортсмены выступают в нейтральном статусе. Поэтому на церемонии награждения вместо российского гимна прозвучала музыка нейтральных атлетов. Мельникова, в честь которой эта композиция заиграла на соревнованиях уже во второй раз, не смогла сдержать слез.

«Путь к этому ЧЕ был непростым, но Геля прошла через все это — и вновь поднялась на пьедестал! Еще одна медаль. Еще один сильнейший момент. И эмоции, которые невозможно сдержать!» — написали в пресс-службе Федерации гимнастики России.

В следующем виде программы — на брусьях — наши девушки Анна Калмыкова и Алена Глотова не добрались до подиума. А на бревне вновь сияла Мельникова. Россиянка здорово выполнила упражнения, но судьи строго ее оценили — в итоге Ангелина стала только третьей с результатом 13,700 балла, уступив соперницам с более высокой заявленной сложностью. Золото взяла француженка Елена Колас, серебро — итальянка Манила Эспозито.

На вольные упражнения россиянка вышла уже с заметной усталостью. Однако это не помешало ей достойно выступить и вновь замкнуть тройку лучших. Выше вновь оказались Эспозито и Колас.

Фото Global Look Press

Непростое, но триумфальное возвращение

Путь Ангелины к медалям действительно получился непростым. На прошлой неделе стало известно, что посольство Хорватии отказало в визах девяти представителям российской делегации, включая Мельникову, Калмыкову и Викторию Листунову.

«Наверное, это и есть новый способ побеждать: не на ковре, не на помосте и не в борьбе, а с помощью бумажек и запретов, — делилась Мельникова с ТАСС. — Всегда считала, что чемпионов определяют соревнования. Оказывается, некоторые предпочитают определять состав участников заранее. Это многое говорит о тех, кто принимает такие решения».

Однако за три дня до начала чемпионата решение частично пересмотрели — как заявили в российском посольстве, вопрос удалось решить благодаря совместной работе МИД РФ и диппредставительства. В результате Ангелина и Анна, а также резервисты Лейла Васильева и Алексей Усачев получили возможность приехать на соревнования. Еще для пяти членов команды, включая Листунову, отказ остался в силе.

При этом после первоначального решения о недопуске Мельникова отправилась отдыхать и успела попробовать вейксерфинг: во время тренировки на доске она получила серьезную нагрузку на руки и корпус. Вскоре оказалось, что нужно экстренно вылетать в Хорватию, и все последствия нового увлечения девушка ощутила уже на гимнастических снарядах — делилась, что руки «буквально отрываются».

Но, несмотря на сорванный график подготовки и физическое состояние, вскоре Мельникова вместе с Калмыковой оказались на пьедестале: в личном многоборье Ангелина стала первой с результатом 55,932 балла, а Анна набрала 54,632 и заняла вторую строчку.

Женская часть чемпионата Европы в Загребе завершится 16 августа командным финалом, с 19 по 23 августа состоятся соревнования у мужчин.