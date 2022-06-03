Агент Лисаковича ответил, останется ли нападающий в «Рубине»

Томислав Живко, агент нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича рассказал о будущем своего клиента.

Он ответил на вопрос о том, останется ли 24-летний белорус в казанском клубе.

«Не знаю, у меня нет ответа«, — приводит слова Живко «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Лисакович забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Рубин» во всех турнирах. Контракт нападающего с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.