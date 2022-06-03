Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выкуп трансфера Резиуана Мирзова «Химками» у красно-белых.

«Мирзову лучше находиться там, где ему комфортней, там, где он играет, там, где ему предлагают нормальный контракт. Его несколько раз возвращали в «Спартак», но тренеры там не верили в него. Он важная фигура в «Химках», он забивной, вопросов там нет никаких», — сказал Ловчев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что «Химки» подписали контракт с Резиуаном Мирзовым до 2023 года.