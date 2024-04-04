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Сегодня, 13:48

Агент Лесового — о возможном срыве сделки по выкупу: «Маккаби» примет окончательное решение в конце сезона»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Шахар Гринберг, представляющий интересы полузащитника «Маккаби» (Хайфа) Даниила Лесового, отреагировал на информацию о возможном срыве сделки по выкупу футболиста у «Динамо».

«У Хайфы есть выбор, и в конце сезона они смогут принять окончательное решение в соответствии с условиями контрактов между «Маккаби» и «Динамо», — сказал Гринберг «СЭ».

Ранее стало известно, что «Маккаби» не планирует выкупать Лесового после окончания аренды.

Лесовой был арендован «Маккаби» в феврале 2024 года. На его счету 9 матчей за команду и ни одного результативного действия.

«Маккаби» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Израиля, отставая от лидирующего «Маккаби» из Тель-Авива на 10 очков за девять туров до окончания сезона.

Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
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 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
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 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
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 - : -
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