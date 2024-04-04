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Канчельскис об азартных играх: «В СССР были карты, в «МЮ» была своя четверка с Фергюсоном»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о ставках. По словам экс-игрока, в футбольных командах всегда играли и будут играть в азартные игры.

«Во времена СССР мы играли на деньги в карты. А в Англии играют не в такие игры, как принято у нас. В «Манчестер Юнайтед» тоже играли на деньги, но без меня. Я в их игре не участвовал: там была своя четверка с сэром Алексом Фергюсоном. Для меня их вид карточной игры был не понятен. Они на мелочь играли в основном», — цитирует тренера Sport24.

Канчельскис добавил, что нужно играть в карты.

«В СССР все это было. У нас на базе стоял бильярд, были шахматы, а в карты ребята сами играли. Просто все в меру должно быть», — добавил он.

Канчельскис выступал в «МЮ» с 1991 по 1995 год.

Источник: Sport24
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
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