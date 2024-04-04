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Агент — о будущем Помазуна: «Хочется, чтобы он титулы выигрывал, а не рассказывал детям о десятом месте»

Руслан Минаев
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем арендованного у ЦСКА вратаря «Урала» Ильи Помазуна.

«Уже летом будем решать, что и как. Сейчас мяч на стороне ЦСКА. По Илье есть какие-то предложения, но все обсуждаем вместе с ЦСКА. Илье уже 27 лет, хочется, чтобы он титулы выигрывал, а не рассказывал потом своим детям, что сначала он боролся за десятое, а потом за девятое место», — цитирует агента «РБ Спорт».

Аренда Помазуна в «Урале» завершается летом 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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 - : -
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