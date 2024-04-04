Агент — о будущем Помазуна: «Хочется, чтобы он титулы выигрывал, а не рассказывал детям о десятом месте»
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем арендованного у ЦСКА вратаря «Урала» Ильи Помазуна.
«Уже летом будем решать, что и как. Сейчас мяч на стороне ЦСКА. По Илье есть какие-то предложения, но все обсуждаем вместе с ЦСКА. Илье уже 27 лет, хочется, чтобы он титулы выигрывал, а не рассказывал потом своим детям, что сначала он боролся за десятое, а потом за девятое место», — цитирует агента «РБ Спорт».
Аренда Помазуна в «Урале» завершается летом 2024 года.
Источник: РБ Спорт
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|40
|
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|38
|
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|36-27
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|
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|8
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|
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|21
|5
|5
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|
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|5
|11
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|20
|
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|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
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|21
|4
|5
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|14-25
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|
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|21
|3
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|21-35
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
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|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
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|
Оренбург – Рубин
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|Г
|
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Зенит
|15
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
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Спартак
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|1
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