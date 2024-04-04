Агент — о будущем Помазуна: «Хочется, чтобы он титулы выигрывал, а не рассказывал детям о десятом месте»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем арендованного у ЦСКА вратаря «Урала» Ильи Помазуна.

«Уже летом будем решать, что и как. Сейчас мяч на стороне ЦСКА. По Илье есть какие-то предложения, но все обсуждаем вместе с ЦСКА. Илье уже 27 лет, хочется, чтобы он титулы выигрывал, а не рассказывал потом своим детям, что сначала он боролся за десятое, а потом за девятое место», — цитирует агента «РБ Спорт».

Аренда Помазуна в «Урале» завершается летом 2024 года.