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Агент Киньонеса заявил, что от клубов РПЛ пока не поступало предложений по трансферу игрока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фабио Армандо Марин Пилоньета, представитель нападающего мексиканской «Америки» Хулиана Киньонеса, заявил, что от клубов РПЛ пока не поступало предложений по трансферу 26-летнего игрока.

«Как обстоит вопрос с возможным трансфером в РПЛ? На данный момент официальное предложение не сделано. Если оно поступит и будет хорошим, мы его примем», — приводит слова Пилоньета Sport24.

Киньонес выступает за «Америку» с июля 2023 года, мексиканец забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 24 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-607613-agent-kinonesa-yesli-iz-rpl-postupit-predlozheniye-i-ono-budet-khoroshim-my-yego-primem
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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