Петрушин поделился мнением об итогах первой части сезона РПЛ

Футбольный эксперт Алексей Петрушин поделился мнением об итогах первой части сезона.

«Порадовало то, что борьба за чемпионство достаточно острая. Нет явных лидеров. Да и аутсайдеров тоже. В этом плане чемпионат смотрится очень здорово. Сейчас лидируют три клуба: «Краснодар», «Зенит» и «Динамо». У москвичей многое будет зависеть от первого матча с «Зенитом» на выезде. Возможно, «Локомотив» еще сможет вклиниться в борьбу за первое место. Чем больше команд будет бороться, тем интереснее и непредсказуемее чемпионат», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит» на 2 очка. Третьим в турнирной таблице идет «Динамо» (32 очка).