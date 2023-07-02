Агент Хаджикадунича: «Не хотим войны с «Ростовом», относимся к ним с уважением»

Футбольный агент Валид Фаур прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Денниса Хаджикадунича в «Ростове».

«По контракту Денниса с «Ростовом» довольно сложная ситуация. У нас попросту нет копии контракта. На момент подписания бумаг я не представлял интересы Денниса, но есть факторы, которые говорят о том, что уже сейчас он может быть совершенно свободен. При этом я пытаюсь как-то благополучно для всех сторон разрешить ситуацию. Но у меня нет рычагов, чтобы это сделать и чтобы «Ростов» остался доволен. Ситуация очень сложная. Мы не хотим воевать с «Ростовом», потому что относимся к ним с большим уважением. Мне хочется сделать что-то хорошее, но я не знаю, как. Сейчас мне звонят из «Ростова», говорят, что хотят вернуть игрока или получить за него какие-то средства. Но как? Это невозможно, банковская система не работает», — приводит «РБ Спорт» слова Фаура.

Агент добавил, что на данный момент по Хаджикадуничу есть три конкретных предложения. Однако футболист не хочет переходить в аренду.

Ранее 24-летний футболист приостановил контракт с «Ростовом», воспользовавшись правилом ФИФА, и готов во второй раз приостановить контракт с южанами. Хаджикадунич выступал за ростовчан с 2018 года. Его соглашение с донским клубом истекает 31 мая 2026 года.