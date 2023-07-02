Барбоза считает, что «Манчестер Сити» мог интересоваться Сперцяном: «Скауты наверняка знают о нем»
Португальский агент Пауло Барбоза в комментарии для «СЭ» высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
27 июня появилась информация о том, что скауты «Манчестер Сити» просматривали футболиста на матче сборной Армении, в котором он принимал участие.
«Сперцян — хороший игрок. Все будет зависит от предложения. Важно, сколько денег хочет «Краснодар» получить за него. Возможно, интерес «Манчестер Сити» действительно был. Скауты наверняка смотрели его и знают о таком футболисте. У всех клубов есть несколько вариантов на усиление. Вполне возможно, что Сперцяном интересуются в Англии. Он точно находится в сфере интересов многих топовых европейских клубов», — сказал Барбоза «СЭ».
Сперцян является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач в 41 матче за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
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