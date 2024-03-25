Агент Гарсия: «Уедут ли Клаудиньо и Мантуан из России? Не разговаривал с ними»

Агент Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос, покинут ли его клиенты Россию после теракта в Подмосковье.

Специалист представляет интересы футболистов «Зенита», а именно Клаудиньо, Густаво Мантуана, Педро и Нино, Мойзеса из ЦСКА и Итало, выступающего за «Урал».

«Уедут ли Клаудиньо, Мантуан и другие? Не разговаривал с ними», — цитирует агента «РБ Спорт».

На данный момент ни один иностранных игроков из РПЛ не изъявлял желание покинуть Россию.

Матчи 22-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Игры пройдут с 29 по 31 марта. Меры безопасности будут усилены, решение об ограничении посещаемости примут власти в регионах