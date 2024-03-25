Колосков: «На ближайшем туре РПЛ будут усиленные меры безопасности»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможных ограничениях посещаемости на матчах 22-го тура РПЛ в связи с терактом в Подмосковье.

«Думаю, на ближайшем туре РПЛ будут усиленные меры безопасности. Рекомендация такая уже была, это естественно и правильно. Нет, конечно, людям будет не страшно идти на матчи ближайшего тура. Мы же были на стадионах и знаем, что на них есть минимум два пункта досмотра, стоят спецслужбы, металлоискатели, рамки. Думаю, риск суперминимальный, если вообще он есть», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Матчи 22-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Игры пройдут с 29 по 31 марта. Меры безопасности будут усилены, решение об ограничении посещаемости примут власти в регионах.