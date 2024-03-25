Сухина: «Принять правильное решение очень тяжело: и чтобы матчи прошли со зрителями, и чтобы это было безопасно»

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина высказался о возможном проведении матчей 22-го тура РПЛ без зрителей.

«Я понимаю, что мы все немножко подвинуты на футболе и для нас самое главное в жизни — это календарь соревнований, но когда такие вещи происходят... Лично мне сейчас уже неважно, пройдет ли матч со зрителями или без них. Принять правильное решение очень тяжело: и чтобы матчи прошли со зрителями, и чтобы это было безопасно. Риск все равно присутствует. Решение будет даваться не очень просто», — цитирует Сухину «Спорт День за Днем».

Матчи 22-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Игры пройдут с 29 по 31 марта. Меры безопасности будут усилены, решение об ограничении посещаемости примут власти в регионах.