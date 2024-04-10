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Галунов: «Если выбирать между Абаскалем и Янсеном, я бы выбрал последнего»

Алина Савинова
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Футбольный агент Сергей Галунов оценил кандидатуру Паскаля Янсена, который может заменить Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Если выбирать только между Абаскалем и Полом Янсеном, я бы выбрал последнего. Но я вижу, что в «Спартаке» пытаются анализировать, сопоставлять, не спешат с решением. На мой взгляд, очень правильно делают. В режиме ошпаренной кошки никто тренера не выбирает. Янсен — неплохой специалист, но я считаю, что с возможностями «Спартака» можно рассмотреть кандидатуры гораздо сильнее. Да, сейчас многие качественные тренеры заняты в своих клубах, это очень сильно сужает список кандидатов, если он нужен прям сейчас. Летом в спокойном режиме выбор будет гораздо больше», — цитирует Галунова Metaratings.ru.

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером красно-белых может стать нидерландский специалист Янсен.

После победы над «Динамо» московская команда с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Паскаль Янсен
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Краснодар

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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