Силкин заявил, что в РПЛ нет интриги в борьбе за чемпионство

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

«Я думаю, что особо то интриги в РПЛ и нет — «Зенит» никому не отдаст чемпионство. Они спокойно доведут дело до победы. Да, «Краснодар» навяжет им борьбу, но неизвестно, смогут ли они с Мусаевым до конца оказывать давление на «Зенит». «Динамо» свой шанс упустило», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

«Зенит» (44 очка) лидирует в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. Второе место занимает «Краснодар» (43). Третьим идет «Динамо» (38).