Селюк раскритиковал заявление «Химок» об уходе Лоуренса из клуба

Дмитрий Селюк, агент экс-полузащитника «Химок» Лоуренса Николаса, в разговоре с «СЭ» рассказал об уходе футболиста из клуба.

«Лоуренс очень понравился Пирло. Они играли на похожих ролях. Это снимает всю болтовню о том, что Лоуренс покинул клуб по спортивным признакам. Пирло, наверное, понимает футбол лучше Юрана. Давыдов по спортивному принципу подходит Юрану, а Лоуренс нет. Переход к Пирло поставил восклицательный знак в нашем споре с «Химками». Это подчеркивает, что я был прав. Лоуренс ушел из-за конфликта с Юраном. Он затаил на него злобу, так же как на Мирзова. Сейчас у Лоуренса дела лучше, чем у любого футболиста «Химок». Хочу извиниться перед «Арсеналом» и Кононовым. У нас был разговор, но в это время появился вариант с Пирло. В «Арсенале» поняли, что он сможет дать Лоуренсу больше. Через два-три года мы увидим его в топ-5 сильнейших чемпионатов», — сказал Селюк «СЭ».

22 июля «Химки» объявили о расторжении с 21-летний нигерийцем контракта по соглашению сторон.

В прошедшем сезоне Николас принял участие в 27 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.