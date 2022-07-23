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Сегодня, 16:39

Селюк раскритиковал заявление «Химок» об уходе Лоуренса из клуба

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Дмитрий Селюк, агент экс-полузащитника «Химок» Лоуренса Николаса, в разговоре с «СЭ» рассказал об уходе футболиста из клуба.

«Лоуренс очень понравился Пирло. Они играли на похожих ролях. Это снимает всю болтовню о том, что Лоуренс покинул клуб по спортивным признакам. Пирло, наверное, понимает футбол лучше Юрана. Давыдов по спортивному принципу подходит Юрану, а Лоуренс нет. Переход к Пирло поставил восклицательный знак в нашем споре с «Химками». Это подчеркивает, что я был прав. Лоуренс ушел из-за конфликта с Юраном. Он затаил на него злобу, так же как на Мирзова. Сейчас у Лоуренса дела лучше, чем у любого футболиста «Химок». Хочу извиниться перед «Арсеналом» и Кононовым. У нас был разговор, но в это время появился вариант с Пирло. В «Арсенале» поняли, что он сможет дать Лоуренсу больше. Через два-три года мы увидим его в топ-5 сильнейших чемпионатов», — сказал Селюк «СЭ».

22 июля «Химки» объявили о расторжении с 21-летний нигерийцем контракта по соглашению сторон.

В прошедшем сезоне Николас принял участие в 27 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

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Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

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19%

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

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Локомотив
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Х2

23%

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19%

1.70

Х

9%

3.60
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Дубль Медины и голевая передача Акинфеева помогли ЦСКА разгромить «Сочи»
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3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
9
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
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 - : -
23.07 20:00
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