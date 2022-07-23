Экс-полузащитник «Химок» Лоуренс перешел в турецкий клуб, которым руководит Пирло

Агент бывшего полузащитника «Химок» Лоуренса Николаса Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Николас подписал контракт с «Фатих Карагюмрюк». Может, название не так много даст. Но тренер этого клуба Андреа Пирло. Контракт рассчитан на три года», — сказал Селюк «СЭ».

22 июля «Химки» объявили о расторжении с 21-летний нигерийцем контракта по соглашению сторон.

В прошедшем сезоне Николас принял участие в 27 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.