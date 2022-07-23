Экс-полузащитник «Химок» Лоуренс перешел в турецкий клуб, которым руководит Пирло
Агент бывшего полузащитника «Химок» Лоуренса Николаса Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста.
«Николас подписал контракт с «Фатих Карагюмрюк». Может, название не так много даст. Но тренер этого клуба Андреа Пирло. Контракт рассчитан на три года», — сказал Селюк «СЭ».
22 июля «Химки» объявили о расторжении с 21-летний нигерийцем контракта по соглашению сторон.
В прошедшем сезоне Николас принял участие в 27 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
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