РПЛ сезона-2026/2027: расписание матчей и трансляций 4-го тура

Матчи 4-го тура чемпионата России пройдут с 14 по 16 августа. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание матчей и трансляций 4-го тура РПЛ

14 августа (пятница)

17.00. «Оренбург» — «Локомотив» — «Матч Премьер» (платно)

15 августа (суббота)

14.00. «Родина» — «Акрон» — «Матч Премьер» (платно)

16.15. ЦСКА — «Факел» — «Матч Премьер» (платно)

18.30. «Ростов» — «Рубин» — «Матч Премьер» (платно)

20.45. «Краснодар» — «Ахмат» — «Матч Премьер» (платно)

16 августа (воскресенье)

14.30. «Зенит» — «Динамо» — «Матч ТВ» (бесплатно)

17.00. «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала — «Матч Премьер» (платно)

19.30. «Балтика» — «Спартак» — «Матч Премьер» (платно)

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