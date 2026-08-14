Шварц оценил изменения в РПЛ за четыре года: «Футбол стал более организованным»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал, в чем изменился российский чемпионат.

— Как изменился российский футбол за эти четыре года? Что прежде всего бросается в глаза?

— Мне кажется, он стал очень организованным. Особенно это заметно по командам, против которых мы уже играли. Они прекрасно действуют в обороне и при этом очень серьезно готовы физически. В структуре игры без мяча действительно виден большой прогресс, если я могу позволить себе такую оценку. При этом заметно и футбольное качество.

Результаты каждую неделю показывают, насколько сложно приходится фаворитам, сколько сенсаций. Посмотрите, что произошло в последнем туре. Это еще раз говорит о том, насколько хорошо в лиге команды выстроены именно с точки зрения оборонительной структуры и организации.

Шварцу 47 лет. Ранее он уже работал в «Динамо» — в 2020-2022 годах. Также он тренировал «Нью-Йорк Ред Буллз», «Герту», «Майнц» и «Эшборн».