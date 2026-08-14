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14 августа, 10:30

Шварц — о ментальном состоянии футболистов «Динамо»: «Проблема не в желании, а в реакции на трудности»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал, что команде нужно развивать способность сопротивляться обстоятельствам.

— В каком ментальном состоянии вы приняли команду? Со стороны иногда кажется, что ей немного не хватает страсти и огня.

— С этим категорически не соглашусь. Дело не в отсутствии страсти или огня. Но если кто-то следил за нами все шесть недель подготовки и, например, видел последний товарищеский матч с ЦСКА, то тогда можно было сказать: команда полностью готова. А потом в 1-м туре стало заметно, что в определенных ментальных аспектах есть просадка. Прежде всего это касается способности сопротивляться, когда матч складывается тяжело. Насколько команда в целом и каждый футболист отдельно могут в такой момент ответить на трудности. Думаю, именно над этим нам сейчас особенно важно работать — учиться преодолевать сопротивление.

И это совершенно не означает, что ребята не хотят играть или в них нет огня. Речь о способности проходить через сложные игровые моменты. Иногда чувствуется, что какой-то прошлый опыт команды возвращается и начинает влиять на отдельных футболистов. Вот к этим моментам нужно стать более устойчивыми.

Мы можем много говорить о технике и тактике, о деталях в последней трети поля. Но ментальная составляющая — выполнять свою задачу, когда становится трудно, держать фокус и концентрацию все 95 минут — это ключевой момент. Здесь я полностью с вами согласен.

— То есть проблема не в желании, а в реакции на трудности?

— Именно. Это не имеет отношения к настрою. Допустим, мы не реализуем хороший момент в начале встречи. Возникает ощущение, будто после промаха команда думает именно о том, что момент упущен. А нужно сохранять веру: да, мы создали шанс, продолжаем играть так же и рано или поздно обязательно забьем.

В последнем матче мы уже сделали небольшой шаг вперед. Первый тайм был плохим. Но во втором нам хотя бы удалось переключиться и забить свои мячи. В отличие, например, от нашего первого домашнего матча с «Крыльями». Вот о чем я говорю: когда становится трудно, в этот момент необходимо сохранять фокус и концентрацию на своей задаче. В определенный момент команда может немного зажиматься, у одного футболиста возникает одна идея, у другого — другая... А требуется четко придерживаться одной линии.

— После последнего матча вы сами говорили на пресс-конференции о нехватке интенсивности и агрессивности. Как решить проблему?

— Только через повторение, повторение и еще раз повторение. Я это сам усвоил как футболист. На тренировках постоянно нужно повторять, как действовать сразу после потери мяча. Какой должна быть реакция. Это один из решающих моментов. И опять же это не связано с тем, что футболисты не хотят или у них неправильный настрой. В сложной ситуации ты потерял мяч — и должен снова мгновенно включиться: сразу выполнить свою задачу, сразу пойти в контрпрессинг. То же самое с мячом: нужно сделать этот решающий рывок в глубину, ворваться в штрафную и так далее.

Отдельные элементы уже были видны в последней игре. Но мы все-таки только в начале пути, нельзя об этом забывать.

Мы сейчас много говорим в этом интервью, и я сам замечаю в себе это нетерпение. Требования высокие: хочется, хочется, хочется получить все сразу. Я полностью вас понимаю. Но и я сам должен иногда давать команде пространство и время для развития, где-то быть немного терпеливее. Сто процентов. Хотя, конечно, мы все равно каждый день будем устанавливать для себя самые высокие стандарты.

— Может быть, команде не хватает футболистов с характером? В первый ваш период из нынешних в старте выходили Лещук, Скопинцев, Фомин и Тюкавин, но еще и Шиманьски, Моро, Захарян, Варела, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт... Каждый из них мог повести за собой.

— Я прекрасно помню всех этих ребят и очень их люблю. Но я люблю и свою нынешнюю команду. И хочу сказать одну вещь. Ни на кого не могу за это сердиться, но прекрасно помню, какие вопросы мне задавали, когда я впервые приехал сюда. Через три-четыре недели они были абсолютно те же самые, что и сейчас. Я могу это понять, со стороны думаешь: возможно, этой команде не хватает того или этого. Но все будет развиваться. И я почти уверен, что уже в обозримом будущем мы будем обсуждать совсем другие темы. А игроки благодаря своим выступлениям превратятся в лидеров.

Хорошо, что мы об этом говорим, Костя. Мне действительно нравится обсуждать такие вещи. Но могу абсолютно четко сказать: у этой команды нет проблем ни с отношением к делу, ни с характером. Да, в трудные моменты матчей нам еще нужно развивать способность сопротивляться обстоятельствам. Тут я полностью согласен. Но ставить под сомнение характер этой команды — нет, с этим я не соглашусь.

«Динамо» (4 очка после 3 матчей) занимает 9-е место в таблице РПЛ. У команды 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.

Сандро Шварц.«Такая же критика была шесть лет назад. А потом мы вышли в финал Кубка». Первое интервью Шварца после возвращения

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ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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Шварц рассказал, подходит ли состав «Динамо» для интенсивного футбола

Шварц похвалил работу динамовской школы: «Академия клуба работает прекрасно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Бомбардиры
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

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 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

 1 0 0
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