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14 августа, 12:45

Первак — о «Спартаке»: «У команды есть все для борьбы за золото»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак, которому сегодня исполняется 75 лет, в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах красно-белых на победу в чемпионате России-2026/27.

— За РПЛ следите?

— А как же! В прошлое воскресенье, например, все три матча посмотрел. Порадовался тому, что идеально отсудил матч «Спартак» — «Краснодар» Кирилл Левников, сын моего друга Николая, который работал на чемпионате мира, а потом возглавлял российский судейский корпус. Левников-старший тоже был бы у меня на юбилее, но день в день в Белоруссии открывается футбольная школа имени его отца, и он должен там присутствовать. Хоть получил травму, но все равно туда поехал!

Сам по себе матч «Спартак» — «Краснодар» понравился. Особенно гости. Краснодарцы за последние годы превратились в команду, которая всегда, при любых обстоятельствах и с любыми игроками, в чемпионской гонке. Нет Сперцяна и Кордобы — ничего, и без них справимся! Отдельно отмечу работу Мурада Мусаева. Он вырос в серьезного тренера, и приятно не только смотреть на игру его команды, но и слушать его самого. Мусаев готов и об игровых нюансах интересно рассказывать, он умен, культурен и не принижает соперника, а, наоборот, воздает ему должное, как сделал и после матча со «Спартаком». Только что выиграл на чужом поле у прямого конкурента — но никакой фанаберии!

— А как вам «Спартак»?

— Даже несмотря на это поражение, в последнее время дела у нас (Первак высказался именно так. — Прим. И.Р.) обстоят лучше, чем раньше. Тренера, кажется, наконец-то правильного нашли. Карседо толково работает, но клуб должен ему лучше помогать, а с приобретениями менеджмент угадывает далеко не всегда. Достаточно вспомнить Ливая Гарсию за 20 миллионов евро — деньги на ветер.

Лично знаком с председателем совета директоров «Спартака» Александром Матыцыным, но он передал все управление Павлу Жданову. Тот в финансах, экономике специалист толковый, а вот, каков он в футболе, сказать сложно, учитывая, что за все годы во главе клуба он не дал ни одного интервью, и взглядов его мы просто не знаем.

— К приобретению Даку как относитесь?

— Хорошо. «Спартаку» не хватало такого центрфорварда — мощного, стабильного, регулярно забивающего. Но надо будет потерпеть — албанца не было на предсезонке, и Карседо потребуется время, чтобы вписать его в структуру игры. Она ведь была заточена или на маленького форварда — Угальде, а то команда с тем же «Зенитом» на Суперкубок выходила вообще без штатного центрфорварда. Так что не надо ждать от Даку подвигов сразу и разочаровываться, если вначале он будет забивать немного. Нужно просто подождать.

— Станет «Спартак» в этом году чемпионом спустя десять лет после прошлого золота?

— В начале сезона шансы всегда кажутся большими. Причем реально обсуждаются, как правило, три-четыре команды. Сейчас — три: «Спартак» наряду с «Зенитом» и «Краснодаром». Очень хочу наконец-то увидеть спартаковцев в борьбе за золото. И для этого у команды, считаю, есть все.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;Юрий Первак.«Для борьбы за золото, считаю, у «Спартака» сейчас есть все». Интервью Юрия Первака

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ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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