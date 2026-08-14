Первак — о «Спартаке»: «У команды есть все для борьбы за золото»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак, которому сегодня исполняется 75 лет, в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах красно-белых на победу в чемпионате России-2026/27.

— За РПЛ следите?

— А как же! В прошлое воскресенье, например, все три матча посмотрел. Порадовался тому, что идеально отсудил матч «Спартак» — «Краснодар» Кирилл Левников, сын моего друга Николая, который работал на чемпионате мира, а потом возглавлял российский судейский корпус. Левников-старший тоже был бы у меня на юбилее, но день в день в Белоруссии открывается футбольная школа имени его отца, и он должен там присутствовать. Хоть получил травму, но все равно туда поехал!

Сам по себе матч «Спартак» — «Краснодар» понравился. Особенно гости. Краснодарцы за последние годы превратились в команду, которая всегда, при любых обстоятельствах и с любыми игроками, в чемпионской гонке. Нет Сперцяна и Кордобы — ничего, и без них справимся! Отдельно отмечу работу Мурада Мусаева. Он вырос в серьезного тренера, и приятно не только смотреть на игру его команды, но и слушать его самого. Мусаев готов и об игровых нюансах интересно рассказывать, он умен, культурен и не принижает соперника, а, наоборот, воздает ему должное, как сделал и после матча со «Спартаком». Только что выиграл на чужом поле у прямого конкурента — но никакой фанаберии!

— А как вам «Спартак»?

— Даже несмотря на это поражение, в последнее время дела у нас (Первак высказался именно так. — Прим. И.Р.) обстоят лучше, чем раньше. Тренера, кажется, наконец-то правильного нашли. Карседо толково работает, но клуб должен ему лучше помогать, а с приобретениями менеджмент угадывает далеко не всегда. Достаточно вспомнить Ливая Гарсию за 20 миллионов евро — деньги на ветер.

Лично знаком с председателем совета директоров «Спартака» Александром Матыцыным, но он передал все управление Павлу Жданову. Тот в финансах, экономике специалист толковый, а вот, каков он в футболе, сказать сложно, учитывая, что за все годы во главе клуба он не дал ни одного интервью, и взглядов его мы просто не знаем.

— К приобретению Даку как относитесь?

— Хорошо. «Спартаку» не хватало такого центрфорварда — мощного, стабильного, регулярно забивающего. Но надо будет потерпеть — албанца не было на предсезонке, и Карседо потребуется время, чтобы вписать его в структуру игры. Она ведь была заточена или на маленького форварда — Угальде, а то команда с тем же «Зенитом» на Суперкубок выходила вообще без штатного центрфорварда. Так что не надо ждать от Даку подвигов сразу и разочаровываться, если вначале он будет забивать немного. Нужно просто подождать.

— Станет «Спартак» в этом году чемпионом спустя десять лет после прошлого золота?

— В начале сезона шансы всегда кажутся большими. Причем реально обсуждаются, как правило, три-четыре команды. Сейчас — три: «Спартак» наряду с «Зенитом» и «Краснодаром». Очень хочу наконец-то увидеть спартаковцев в борьбе за золото. И для этого у команды, считаю, есть все.