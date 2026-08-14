Первак — о «Спартаке»: «У команды есть все для борьбы за золото»
Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак, которому сегодня исполняется 75 лет, в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах красно-белых на победу в чемпионате России-2026/27.
— За РПЛ следите?
— А как же! В прошлое воскресенье, например, все три матча посмотрел. Порадовался тому, что идеально отсудил матч «Спартак» — «Краснодар» Кирилл Левников, сын моего друга Николая, который работал на чемпионате мира, а потом возглавлял российский судейский корпус. Левников-старший тоже был бы у меня на юбилее, но день в день в Белоруссии открывается футбольная школа имени его отца, и он должен там присутствовать. Хоть получил травму, но все равно туда поехал!
Сам по себе матч «Спартак» — «Краснодар» понравился. Особенно гости. Краснодарцы за последние годы превратились в команду, которая всегда, при любых обстоятельствах и с любыми игроками, в чемпионской гонке. Нет Сперцяна и Кордобы — ничего, и без них справимся! Отдельно отмечу работу Мурада Мусаева. Он вырос в серьезного тренера, и приятно не только смотреть на игру его команды, но и слушать его самого. Мусаев готов и об игровых нюансах интересно рассказывать, он умен, культурен и не принижает соперника, а, наоборот, воздает ему должное, как сделал и после матча со «Спартаком». Только что выиграл на чужом поле у прямого конкурента — но никакой фанаберии!
— А как вам «Спартак»?
— Даже несмотря на это поражение, в последнее время дела у нас (Первак высказался именно так. — Прим. И.Р.) обстоят лучше, чем раньше. Тренера, кажется, наконец-то правильного нашли. Карседо толково работает, но клуб должен ему лучше помогать, а с приобретениями менеджмент угадывает далеко не всегда. Достаточно вспомнить Ливая Гарсию за 20 миллионов евро — деньги на ветер.
Лично знаком с председателем совета директоров «Спартака» Александром Матыцыным, но он передал все управление Павлу Жданову. Тот в финансах, экономике специалист толковый, а вот, каков он в футболе, сказать сложно, учитывая, что за все годы во главе клуба он не дал ни одного интервью, и взглядов его мы просто не знаем.
— К приобретению Даку как относитесь?
— Хорошо. «Спартаку» не хватало такого центрфорварда — мощного, стабильного, регулярно забивающего. Но надо будет потерпеть — албанца не было на предсезонке, и Карседо потребуется время, чтобы вписать его в структуру игры. Она ведь была заточена или на маленького форварда — Угальде, а то команда с тем же «Зенитом» на Суперкубок выходила вообще без штатного центрфорварда. Так что не надо ждать от Даку подвигов сразу и разочаровываться, если вначале он будет забивать немного. Нужно просто подождать.
— Станет «Спартак» в этом году чемпионом спустя десять лет после прошлого золота?
— В начале сезона шансы всегда кажутся большими. Причем реально обсуждаются, как правило, три-четыре команды. Сейчас — три: «Спартак» наряду с «Зенитом» и «Краснодаром». Очень хочу наконец-то увидеть спартаковцев в борьбе за золото. И для этого у команды, считаю, есть все.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0