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Сегодня, 14:45

Тарпищев о ситуации с Соболевым: «Может, просто связка Промес — Игнатов лучше. Дело не в игроке»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с нападающим красно-белых Александром Соболевым.

«Разные слухи ходят, но, не зная ситуации внутри команды, трудно судить, что происходит в «Спартаке». Реальность такова, что команду лихорадит — это несомненно, но лихорадит не из-за игроков, а от тренера. Что касается Соболева, дело тут может быть не в самом игроке. Абаскаль видит, что связка Промес — Игнатов может быть лучше. Может, это не связано с взаимоотношениями Абаскаля с Соболевым, может, это тактика такая», — сказал Тарпищев «СЭ».

В матче 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1) Александр Соболев вышел на замену на 5 минут.

Московская команда завершила первый круг чемпионата на шестом месте, набрав 24 очка. 25 числа красно-белые на выезде сыграют против «Балтики». Начало матча — в 19.45 по московскому времени.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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