Тарпищев о ситуации с Соболевым: «Может, просто связка Промес — Игнатов лучше. Дело не в игроке»

Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с нападающим красно-белых Александром Соболевым.

«Разные слухи ходят, но, не зная ситуации внутри команды, трудно судить, что происходит в «Спартаке». Реальность такова, что команду лихорадит — это несомненно, но лихорадит не из-за игроков, а от тренера. Что касается Соболева, дело тут может быть не в самом игроке. Абаскаль видит, что связка Промес — Игнатов может быть лучше. Может, это не связано с взаимоотношениями Абаскаля с Соболевым, может, это тактика такая», — сказал Тарпищев «СЭ».

В матче 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1) Александр Соболев вышел на замену на 5 минут.

Московская команда завершила первый круг чемпионата на шестом месте, набрав 24 очка. 25 числа красно-белые на выезде сыграют против «Балтики». Начало матча — в 19.45 по московскому времени.