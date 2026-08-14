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14 августа, 09:30

Шварц — о том, отвлекают ли Тюкавина слухи о переходе в «Зенит»: «Он идентифицирует себя с «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал, чего не хватает нападающему Константину Тюкавину в сезоне-2026/27.

— Самый обсуждаемый футболист — Тюкавин, который за четыре матча еще ни разу не забил. Как считаете, слухи о «Зените» его отвлекают?

— Прежде всего, Тюка полностью идентифицирует себя с «Динамо». Каждый день я вижу его стопроцентную вовлеченность в работу и тренировочный процесс. Мне кажется, было бы слишком просто объяснить все исключительно историей с «Зенитом», потому что медийно это, конечно, очень удобный сюжет. Но причин несколько. Прежде всего, мы как команда должны делать больше. Тюка — важнейшая часть этой команды, и к нему тоже есть требования, это понятно. Но нам необходимо создавать больше моментов, чтобы он чаще получал мяч в подходящих ситуациях.

И это не история о том, что вся команда должна работать только на него или он — только на команду. Ответственность лежит на всех. Нам нужно всем вместе еще лучше цепляться за эпизоды, тогда его качества будут проявляться ярче. Косте немного не хватает успешного момента, который мог бы его раскрепостить. А из таких периодов можно выйти только одним способом — работать еще больше. Это факт.

Еще раз: он замечательный парень. Я каждый день рад его видеть. У него прекрасные качества футболиста. Но сейчас наша общая задача — помочь Косте выйти из этой ситуации. При этом, если говорить в целом о развитии команды, я уже вижу во многих отрезках наших матчей то, к чему мы хотим прийти. Это подтверждают и данные, и статистика. С Тюкой мы постоянно разговариваем: что уже получается хорошо, а что еще нужно улучшать.

— А что именно ему нужно улучшить?

— В таких периодах, когда давно не испытывал радости от забитого мяча, важно не сидеть и не ждать, когда наконец придет успех. Нужно самому проявлять активность. В последней игре у него, например, появилась результативная передача в одно касание — уже позитивный момент. Но главное — самому быть активным, продолжать работать на команду, занимать позиции, в которых партнеры могут тебя найти передачей. Думаю, это ключевой момент. В то же время и вся команда должна осознавать, что нам необходимо больше вертикальной игры, выводить партнеров на удар. Нужно найти баланс: чаще играть вперед, быстрее продвигать мяч.

И еще раз подчеркну: это точно не исключительно проблема Тюки. Мы очень рады, что он у нас есть. Это чрезвычайно важный для нас футболист. Уверен, в следующий раз мы с вами станем обсуждать его красивые голы.

24-летний Тюкавин играет за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 в 31 матче он забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Сандро Шварц.«Такая же критика была шесть лет назад. А потом мы вышли в финал Кубка». Первое интервью Шварца после возвращения

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Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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РПЛ сезона-2026/2027: расписание матчей и трансляций 4-го тура

Шварц ответил, заслуживает ли Фомин критики
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
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21 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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