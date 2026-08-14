Шварц — о судействе в России: «Пока арбитры работают очень качественно»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» оценил судейство в РПЛ в первых турах сезона-2026/27.

— Довольны судейством на старте сезона?

— Если взять все наши матчи, то, на мой взгляд, арбитры отработали очень чисто. Не было никаких диких или странных решений. Добавленное время тоже, по ощущениям, назначалось именно таким, каким и должно было быть. ВАР всегда вмешивался достаточно быстро, без долгих ожиданий. Не было и ощущения, что судьи направо и налево раздают желтые карточки. Так что, на мой взгляд, пока арбитры работают очень качественно.

«Динамо» (4 очка после 3 матчей) занимает 9-е место в таблице РПЛ. У команды 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.