Шварц ответил на критику Газзаева

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» прокомментировал критику в свой адрес.

— Один из членов консультативного совета Валерий Газзаев, которого вы наверняка помните как тренера, который выигрывал Кубок УЕФА, открыто поддерживал кандидатуру Ролана Гусева, постоянно выступает за российских специалистов, а ваше назначение покритиковал. Вас это не задевает? Знали о позиции Газзаева?

— Газзаева я знаю, но о критике в прессе слышу впервые от вас. Такие разговоры сопровождали и мой первый период здесь. Тогда я был новым человеком в РПЛ, и вначале тоже постоянно звучало: почему иностранный тренер, если у нас есть российские специалисты? Я все это понимаю, считаю совершенно нормальным иметь такую точку зрения. И, если честно, это точно не то, из-за чего я не сплю по ночам.

Каждый может открыто говорить, кого предпочел бы видеть тренером. В конечном счете руководители принимают определенное решение, и сейчас у меня есть четкое ощущение полной поддержки клубом. Это важно.

47-летний немец Шварц работает в «Динамо» с 1 июля 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. Ранее он уже тренировал эту московскую команду — в 2020-2022 годах.